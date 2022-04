Ukraine-Krieg Obstbauer befürchten Erntehelfer-Rückgang

Viersen/Düsseldorf (dpa/lnw)

Die rheinischen Obstbaubetriebe befürchten infolge des russischen Krieges in der Ukraine, nicht genügend Erntehelfer in Osteuropa zu finden. «Große Sorgen macht uns derzeit auch die Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Erdbeeren und viele andere Obst- und Gemüsearten können nicht maschinell geerntet werden», erklärte der Vorsitzende der Landesfachgruppe Obstbau im Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer, Georg Boekels, am Donnerstag zum Start der diesjährigen Erdbeersaison in Viersen.

Von dpa