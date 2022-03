Ukraine-Krieg: Russische Filmtage werden verschoben

Münster/Düsseldorf (dpa/lnw)

Wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine sind die eigentlich für März geplanten Russischen Filmtage in Münster und Düsseldorf auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Es werde deutlich, dass «neben dem in keiner Weise zu rechtfertigenden Angriff auf die Ukraine auch Putins Drohungen gegen die westliche Welt immer gefährlichere Ausmaße annehmen», teilten die Organisatoren des dreiwöchigen Kino-Festivals am Dienstag mit. Das seit vielen Jahren bewährte Projekt zum jetzigen Zeitpunkt durchzuführen, halte man daher für unangemessen.

Von dpa