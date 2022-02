Ukraine-Krise: Radio Köln stoppt Karnevalsmusik

Der Lokalsender Radio Köln hat am Donnerstagmorgen sein Programm geändert und sendet seit 8.00 Uhr keine Karnevalsmusik mehr. «Wir können nicht über den Krieg berichten und drumherum Karnevalsmusik senden», sagte Chefredakteurin Claudia Schall der Deutschen Presse-Agentur. Am heutigen Donnerstag startet mit «Altweiber» der rheinische Straßenkarneval. Auch WDR4 änderte sein Programm, im WDR-Fernsehen wurde zunächst weiter geschunkelt.

Das Schild "On Air" (Auf Sendung) hängt an einer Scheibe an einem Studio.

Radio Köln hatte nach eigenen Angaben geplant, von 6.00 Uhr bis Mitternacht Karnevalsmusik zu spielen. Der Kölner Lokalsender gehört zum Verbund Radio NRW. Dessen Sender haben auch ihr nachrichtliches Programm geändert. Am Vormittag sollte es eine monothematische Sendung zum Angriff auf die Ukraine geben, danach stündliche Updates, so eine Sprecherin. Auch die Comedy-Blöcke wurden bis zunächst 16.00 Uhr gestrichen.

Der öffentlich-rechtliche Sender WDR4 änderte am Vormittag ebenfalls sein Musikprogramm, das unter dem Motto «Karneval hoch 4» angekündigt war. Stattdessen liefen unter anderem Oldies. Ein Moderator begründete die Umstellung mit dem Angriff auf die Ukraine.

Im WDR-Fernsehen lief zunächst das angekündigte Karnevalsprogramm weiter. Seit dem Morgen «Kölsche Tön vom Heumarkt - Das Best of der Sessionseröffnung 2021». In einer Banderole am unteren Bildschirmrand verwies der WDR auf seine Berichterstattung zur Ukraine im Radio und online. Auf dpa-Anfrage teilte der WDR mit, dass man sich später äußern werde.