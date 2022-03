Ukraine-Kundgebung: 135 Teddys als Symbol für tote Kinder

Köln (dpa/lnw)

Bei einer Solidaritätskundgebung am Kölner Roncalliplatz haben Teilnehmer am Samstag 135 Teddybären mit Namen von Kindern abgelegt, die im Ukraine-Krieg getötet worden sind. Mehrere hundert Menschen nahmen an der Zeremonie teil, darunter die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) und die Generalkonsulin der Ukraine, Iryna Shum.

Von dpa