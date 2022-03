Ukrainische Generalkonsulin lobt «riesige Solidarität»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf, Iryna Schum, hat sich bei den Menschen in Nordrhein-Westfalen für eine große Welle der Hilfsbereitschaft bedankt. «Jeden Tag erreichen uns Hunderte Fragen nach Möglichkeiten, jede Art von Hilfe zu leisten. Uns sprechen sehr viele Familien an, auch deutsche, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen», sagte Schum der «Rheinischen Post» (Mittwoch).

Von dpa