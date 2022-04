Umfrage: Kita-Leitungen fühlen sich durch Arbeit belastet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zu wenig Personal und psychischer Druck führen einer Umfrage nach in nordrhein-westfälischen Kitas zu Überlastungen der Leiterinnen und Leiter. Blicke man auf die derzeitigen Arbeitsbedingungen verwundere dies nicht, hieß es vom Verband Bildung und Erziehung zum Deutschen Kitaleitungskongress (DKLK) am Mittwoch in Düsseldorf. So gaben 82 Prozent der befragten Kita-Leitungen an, sich durch ihre Tätigkeit psychisch belastet zu fühlen.

Von dpa