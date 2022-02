Umfrage: Mehrheit der Katholiken will Woelki nicht mehr

Köln (dpa)

Eine große Mehrheit der Katholiken im Erzbistum Köln ist nach einer Umfrage gegen die Rückkehr von Kardinal Rainer Maria Woelki. Nach der Forsa-Umfrage im Auftrag des «Kölner Stadt-Anzeiger» (Samstag) vertreten 82 Prozent der Kirchenmitglieder die Ansicht, dass Papst Franziskus Woelki jetzt absetzen sollte. 92 Prozent meinen, dass Woelki von sich aus Konsequenzen hätte ziehen und zurücktreten müssen. Woelki will nach einer fünfmonatigen Auszeit am 2. März in sein Amt zurückkehren.

Von dpa