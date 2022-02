Umfrage: Mehrheit in NRW will weiter Maske tragen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Auch ohne Maskenpflicht will einer Umfrage zufolge eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen weiter Maske tragen. In der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Bonner «General-Anzeiger» gaben 57 Prozent an, auch dann noch eine Maske in öffentlichen Räumen wie dem Nahverkehr oder in Geschäftsräumen tragen zu wollen, falls dies nicht mehr verpflichtend sei. Bundesweit fällt das Ergebnis nicht ganz so eindeutig aus: Während 49 Prozent der Befragten angeben, nach Wegfall der Maskenpflicht weiterhin eine Maske in öffentlichen Räumen tragen zu wollen, sprechen sich 41 Prozent dagegen aus. Der Rest (10 Prozent) ist unentschieden.

Von dpa