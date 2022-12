Unbekannte beschädigen Bushaltestellen mit Steinschleuder

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden an den Haltestellen teils mehrere Glasscheiben zerstört. Vermutlich seien die Haltestellen in der Nacht zum Samstag aus einem fahrenden Fahrzeug heraus mit einer Zwille beschossen worden. Die Unbekannten hätten nur Haltestellen ins Visier genommen, an denen sich keine Wartenden befanden, so dass niemand verletzt wurde.