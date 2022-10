Unbekannte sprengen erneut Geldautomaten

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Grevenbroich (Kreis Neuss) einen Geldautomaten gesprengt.

Um 2.48 Uhr seien Anwohnerinnen und Anwohner durch eine Detonation geweckt worden und hätten die Polizei alarmiert, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit. Betroffen gewesen sei eine Bankfiliale, über die sich eine Wohnung befinde. Nach der Tat sind laut Polizei drei Menschen in einem dunklen Auto geflohen. Ob sie Geld erbeutet haben, war zunächst unklar. Zu einem möglichen Sachschaden konnte die Polizei am Morgen ebenfalls noch keine Angaben machen. Schon am Sonntagmorgen war im Kreis Neuss ein Geldautomat gesprengt worden. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, war noch unklar.