Unbekannte sprengen Geldautomaten in Heinsberg und flüchten

Anwohner hörten am frühen Dienstagmorgen eine Explosion aus einer Bank, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Danach beobachteten sie demnach, wie zwei dunkel gekleidete Personen mit Sturmhauben und Taschen das Geldinstitut verließen. Die Tatverdächtigen seien mit einem Auto, in dem eine dritte Person gewartet habe, geflüchtet. Das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs habe das Trio wohl zuvor von einem parkenden Wagen abmontiert, teilte die Polizei mit. Am Gebäude entstand erheblicher Schaden. Ob die Tatverdächtigen Geld erbeuteten, war zunächst unklar.