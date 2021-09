Unbekannte haben am Freitagmorgen in Lünen (Kreis Unna) einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter seien flüchtig, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch ein Hubschrauber sei bei der Suche eingesetzt worden; die Fahndungsmaßnahmen dauerten an. Mehrere Anrufer hätten den lauten Knall gehört und die Beamten alarmiert. Ob etwas erbeutet wurde, sei noch unklar, so der Sprecher. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.