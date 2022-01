Unbekannte sprengen Geldautomaten in Supermarkt

Menden (dpa/lnw)

Unbekannte haben in Menden im Märkischen Kreis einen Geldautomaten im Eingangsbereich eines Supermarkts gesprengt. Dazu schlugen die Täter in der Nacht zu Sonntag zunächst eine Glastür des Marktes ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie nach der Sprengung mit der Beute.

Von dpa