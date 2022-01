Unbekannte sprengen Pförtnerhäuschen auf Zechengelände

Bottrop (dpa/lnw)

Ein oder mehrere Unbekannte haben auf einem ehemaligen Zechengelände in Bottrop ein Pförtnerhäuschen gesprengt. Das Häuschen wurde bei der Attacke am frühen Montagmorgen schwer beschädigt, wie die Kreispolizei Recklinghausen am Dienstag berichtete.

Von dpa