Unbekannte stapeln Pflastersteine auf Bahngleise

Goch (dpa/lnw)

Mehrere Pflastersteine haben Unbekannte in Goch (Kreis Kleve) auf die Gleise einer Bahnstrecke gelegt. Die Steine seien über die gesamte Gleisbreite zu einer etwa 50 Zentimeter hohen «Mauer» gestapelt worden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Der von Düsseldorf nach Kleve fahrende Zug sei am Mittwochabend zwar beschädigt worden, habe seine Fahrt aber fortsetzen können. Auch Verletzte gab es laut Mitteilung nicht.

Von dpa