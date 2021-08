Unbekannte stehlen Kirchenglocke aus Kapelle

Unbekannte Diebe haben die Kirchenglocke aus einer Kapelle in Much im Rhein-Sieg-Kreis gestohlen. Die Täter seien vermutlich mit einer Leiter in den acht Meter hohen Turm der Germana-Kapelle geklettert und hätten die Glocke samt Läutwerk abmontiert und mitgenommen, teilte die Polizei am Montag in Siegburg mit. Wann genau die Glocke aus der zwischen Feldern gelegenen Kapelle gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Die Tatzeit sei wohl zwischen Dienstag, 10. August, und Freitag, 13. August, am Morgen. «Der letzte bekannte Zeuge hat die Glocke um 17 Uhr läuten hören», berichtete ein Sprecher der Polizei.