Unbekannte Substanz an Schule: Leicht verletzte Schüler

Rheine (dpa/lnw)

In einer Schule in Rheine hat eine unbekannte Substanz zu Beschwerden bei einigen Schülerinnen und Schülern geführt. Eine zunächst nicht bekannte Zahl von Schülern des Berufskollegs habe man vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Polizei im Kreis Steinfurt am Freitag. Es handele sich nach ersten Erkenntnissen ausschließlich um leichte Verletzungen. Die Substanz habe vermutlich Reizungen ausgelöst. Um was es sich handele, müsse noch ermittelt werden, hieß es. Auch wie sie in die Schule gelangte.

Von dpa