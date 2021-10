Unbekannte Täter reißen Jesus-Figuren ab

Balve (dpa/lnw)

Unbekannte Täter haben in Balve im Märkischen Kreis Jesus-Figuren aus Wegekreuzen gerissen. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung in vier Fällen, wie sie am Montag mitteilte. An unterschiedlichen Orten seien im Verlauf der vergangenen Tage die Figuren abgerissen worden. Teilweise hätten die Täter auch die Arme und Füße abgetrennt - und sie in einem Fall in einen Fluss geworfen. Die Beamten hoffen nun auf Zeugenaussagen. Wegekreuze stehen oft an Straßenkreuzungen, Feldwegen oder im Wald. Oft wurden sie als Dank für Schutz vor Unheil gestiftet.

