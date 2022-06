Unbekannte verstellen Lüftung an Ställen: 130 Tiere tot

Schermbeck (dpa/lnw)

Unbekannte haben in einem Schweinemastbetrieb in Altschermbeck nahe Wesel nachts die Lüftung der Ställe verstellt. Dadurch sei die Temperatur in den Ställen so angestiegen, dass etwa 130 Schweine starben, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein technischer Defekt sei nach ersten Ermittlungen auszuschließen. Die Türen der Ställe seien zwar geschlossen, aber nicht abgeschlossen gewesen.

Von dpa