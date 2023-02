Unbekannte zünden Hilfsgüter für Erdbebenopfer an

Marl (dpa/lnw)

Unbekannte haben auf dem Gelände eines Supermarktes in Marl Hilfsgüter für Erdbebenopfer in der Türkei in Brand gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um noch nicht vorsortierte Spenden - überwiegend Bekleidung, aber wohl auch Lebensmittel und Tiernahrung, wie die Polizei am Montag berichtete. Es sei alles vernichtet worden, sagte ein Sprecher. Um was genau es sich handelte, war aber zunächst unklar. Die Feuerwehr habe den Brand in der Nacht zu Sonntag gelöscht. Verletzt wurde niemand. An einem angrenzenden Kühlhaus entstand Sachschaden.

Von dpa