Unbekannter belästigt Frau: Passanten schreiten ein

Troisdorf (dpa/lnw)

Ein Ehepaar, das ohne es zu wissen Zeuge eines sexuellen Übergriffs wurde, hat eine Frau vor einem unbekannten Mann gerettet. Mutmaßlich sei dadurch Schlimmeres verhindert worden, teilte die Polizei am Mittwoch über den Vorfall vom 17. Oktober in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) mit. Auf dem Heimweg von einer Feier hatten die Passanten ein vermeintliches Pärchen in einer Auseinandersetzung bemerkt und waren auf die Streitenden zugegangen. Während der Mann sie überfreundlich begrüßt habe, sei die Frau verschwunden.

