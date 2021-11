Unbekannter raubt Rentnerin aus

Ein maskierter Mann hat in Bergkamen (Kreis Unna) einer Rentnerin gewaltsam die Handtasche geraubt.

Der Unbekannte hatte die 73-Jährige am Samstagabend mit beiden Händen umgestoßen und sie anschließend mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend entriss er ihr die Handtasche und flüchtete. Laut Zeugenaussagen trug er eine Sturmhaube. In der Tasche befanden sich nach Angaben der Polizei circa 50 Euro Bargeld, Bankkarten und ein Mobiltelefon. Die 73-Jährige verletzte sich bei ihrem Sturz leicht.