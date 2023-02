Unbekannter stiehlt wertvolles Instrument im Zug

Ein teures und bekanntes Musikinstrument ist in einem ICE von Essen nach München gestohlen worden.

Ein 24-jähriger Musiker sei mit dem knapp 9000 Euro wertvollem Doppelhorn unterwegs gewesen und eingeschlafen, teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Erst beim Aufwachen am Donnerstagabend bemerkte er demnach das Fehlen der Tasche mit dem Alexander F-/B-Doppelhorn - Modell 103. Videoauswertungen zeigten einen zunächst Unbekannten am Duisburger Bahnhof - mit der Instrumententasche auf dem Rücken. Die Bundespolizei München und Düsseldorf ermittelt. Duisburg war nach knapp 15 Minuten der erste Halt.