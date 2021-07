Unbeständiges Wetter mit Starkregen und Gewittern

In Nordrhein-Westfalen werden in den nächsten Tagen Gewitter und viel Regen erwartet. Die Unwetter sollen am Dienstagnachmittag aufziehen und teils bis zum Donnerstagmorgen anhalten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Insgesamt könne es in den nächsten Tagen 40 bis 80, regional auch bis zu 130 Liter pro Quadratmeter regnen. Der Schwerpunkt der Regenfälle soll vom Münsterland bis in den Südwesten des Landes liegen.

Am Dienstag ziehen am späten Nachmittag von Osten her kräftige Gewitter auf. Auch mit Hagel und Sturmböen müsse gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 Grad im Nordosten und 17 Grad in der Eifel.

In der Nacht zum Mittwoch regnet es verbreitet kräftig. Lokal sind Gewitter möglich. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 18 und 13 Grad. Am Mittwoch kann es in Teilen des Landes mehrere Stunden lang Starkregen geben. Laut DWD gibt es eine erhöhte Unwettergefahr. Lokal sind demnach sogar extreme Unwetter möglich. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 17 und 24 Grad.