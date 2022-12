Unbewohnbar: Mehrfamilienhäuser in Herne geräumt

Herne (dpa/lnw)-

In Herne sind zwei Mehrfamilienhäuser wegen für die Bewohner teilweise lebensbedrohlicher Zustände geräumt worden. Die Wohnungsaufsicht der Stadt habe bei einer Prüfung am Dienstag festgestellt, dass die Wohnungen unbewohnbar seien, teilte die Kommune mit. Das Wohnungsunternehmen Belvona, um dessen Objekte es sich handele, werde die Unterbringung der Mieterinnen und Mieter in Ersatzwohnungen sicherstellen. Es handele sich um sieben Familien und etwa 30 Personen, sagte eine Stadtsprecherin am Mittwoch. Auch der Westdeutsche Rundfunk hatte berichtet.

Von dpa