Unfall an Stauende auf A2: Wohnmobilfahrer getötet

Bielefeld (dpa/lnw)

Bei einem Unfall auf der A2 bei Porta Westfalica ist der Fahrer eines Wohnmobils ums Leben gekommen. Die Beifahrerin erlitt am Dienstag schwerste Verletzungen, wie die Polizei in Bielefeld mitteilte. Der 70 Jahre alte Wohnmobilfahrer konnte an einem Stauende nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr einem Lastwagen auf. «Durch die Kollision erlitt er schwerste Verletzungen und verstarb trotz notfallmedizinischer Versorgung und Reanimation noch am Unfallort», berichtete die Polizei.

Von dpa