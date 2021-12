Unfall auf A57: Fünf Verletzte und ein großes Trümmerfeld

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Nach Angaben der Polizei mussten zwei eingeklemmte Insassen eines Autos von der Feuerwehr mit einem Schneidegerät und einem hydraulischen Spreizer aus dem Wrack befreit werden. Zwei weitere Schwerverletzte aus einem anderen Fahrzeug konnten sich selbst befreien, der Fahrer des dritten Autos verletzte sich nur leicht. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend nahe Sonsbeck in Fahrtrichtung Niederlande - und hinterließ nach Polizeiangaben ein Trümmerfeld, «dass sich über mehrere hundert Meter und die gesamte Fahrbahnbreite erstreckte». Auslöser war demnach ein Spurwechsel gewesen. Der genaue Unfallhergang war in der Nacht noch unklar. Bis auf die rechte Spur wurde die Fahrbahn schließlich wieder für den Verkehr freigegeben.