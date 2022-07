Unfall bei Schwerte auf A1: Zwei Schwerverletzte

Dortmund (dpa/lnw)

Bei einer Kollision auf der Autobahn 1 nahe Schwerte sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Fahrbahn Richtung Bremen wurde am Morgen kurz vor der Anschlussstelle Schwerte vorübergehend für knapp eine Stunde voll gesperrt. Danach habe man den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Von dpa