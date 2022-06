Unfall bei Verfolgungsjagd: Verletzte Fußgänger

Köln (dpa/lnw)

Ein junger Mann hat bei einer Verfolgsjagd mit der Polizei durch die Kölner Innenstadt am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto einen Ampelmast gerammt und hat zwei Fußgänger verletzt. Während einer der Männer vor Ort ärztlich versorgt wurde, musste der andere Verletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte konnten mit Hilfe von Passanten verhindern, dass der 20 Jahre alte Unfallfahrer und dessen 23 Jahre alter Beifahrer fliehen.

Von dpa