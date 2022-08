Unfall mit 2,8 Promille: Zweiter Beteiligter gestorben

Pulheim (dpa/lnw)

Am Samstagabend kam es in Pulheim zu einem schweren Verkehrsunfall - jetzt ist ein zweiter Beteiligter gestorben. Am Mittwoch sei der 35-Jährige in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sein 18 Jahre alter Sohn, der mit ihm auf dem Motorrad gesessen hatte, war schon kurz nach dem Unfall gestorben.

Von dpa