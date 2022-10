Unfall mit drei Toten: Fahrer wohl ohne Führerschein

Kleve/Rheurdt (dpa/lnw)

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit drei Toten bei Rheurdt am Niederrhein soll der mutmaßliche Unfallfahrer nach Erkenntnissen der Ermittler keinen Führerschein besessen haben. «Er ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kleve am Samstag. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Ermittlungsergebnisse berichtet. An dem Fahrzeug sollen Kennzeichen gewesen sein, die von einem anderen Pkw stammten. Das Auto sei auch nicht haftpflichtversichert gewesen.

Von dpa