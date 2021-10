Unfall mit vier Fahrzeugen auf A1: Mensch in Lebensgefahr

Kamen (dpa/lnw)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen dem Kamener Kreuz und Kamen Zentrum sind am Montagnachmittag sieben Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei schwebt einer in Lebensgefahr. An dem Unfall in Fahrtrichtung Köln waren vier Fahrzeuge beteiligt, darunter auch ein Kleintransporter. Zeitweise mussten alle drei Spuren gesperrt werden. Zur Unfallursache laufen nach Polizeiangaben derzeit noch die Ermittlungen.

Von dpa