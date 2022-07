Unfallflucht mit Zaun auf der Motorhaube

Paderborn (dpa/lnw)

Mit einem Zaunelement auf der Motorhaube soll ein betrunkener junger Autofahrer in Paderborn nach Unfällen geflüchtet sein. Zunächst soll der Mann am Mittwochabend beim Rückwärtsfahren ein anderes Fahrzeug beschädigt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeugen hätten den flüchtigen Fahrer sehr gut beschrieben und sich das Autokennzeichen gemerkt. Die Fahndung nach dem vermutlich betrunkenen Fahrer verlief zunächst ergebnislos.

Von dpa