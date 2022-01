Unfallflüchtige rammt Streifenwagen: Drei Verletzte

Dabei erlitten die Frau sowie die beiden 21 und 23 Jahre alten Beamten leichte Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge war die 56-Jährige am Donnerstagabend mit ihrem Auto gegen einen anderen Wagen gestoßen und einfach weitergefahren. Als die alarmierten Polizisten sie anhalten wollten, fuhr sie ungebremst in den Streifenwagen. Ein Alkoholtest bei der 56-Jährigen ergab einen deutlich erhöhten Promillewert, in ihrem Auto wurden mehrere leere Alkoholflaschen gefunden. Gegen die Frau wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.