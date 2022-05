Union mit Erfolgself von Freiburg gegen VfL Bochum

Berlin (dpa)

Trainer Urs Fischer vertraut bei der Mission Europa League im Saisonfinale der Fußball-Bundesliga seiner Erfolgsmannschaft zuletzt gegen den SC Freiburg. Der 56 Jahre alte Schweizer bietet in der Partie gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei dieselbe Startformation auf, die vor einer Woche im Breisgau mit 4:1 gewonnen hatte.

Von dpa