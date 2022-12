Uniper-Betriebsrat: Auflagen bedeuten «harte Einschnitte»

Düsseldorf (dpa)

Der Betriebsrat des Energiekonzerns Uniper hat die von der EU-Kommission verhängten Auflagen im Zusammenhang mit dem Rettungspaket als «harte Einschnitte» bezeichnet. «Insbesondere die Information über den Verkauf von Datteln 4 und Uniper Wärme ist für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland ein paar Tage vor Weihnachten besonders schmerzlich», sagte der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Harald Seegatz, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Die entsprechenden Prozesse für die Beschäftigten müssten jetzt so reibungslos wie möglich umgesetzt werden. Darauf werde man dringen. «Auch darauf, dass Uniper seine wohlverdiente Chance auf die Zukunft nutzen wird.»

Von dpa