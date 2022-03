Uniper-Mutter Fortum: Keine Neuprojekte in Russland

Espoo (dpa)

Auch der finnische Energiekonzern Fortum reagiert auf den Ukraine-Krieg. «Business as usual» sei keine Option, teilte der Mutterkonzern des deutschen MDax-Konzerns Uniper am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz mit. Alle neuen Investitionsprojekte in Russland seien gestoppt worden. Die Gaslieferungen liefen normal weiter.

Von dpa