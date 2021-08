Unterricht gestartet: Schüler mit Routine bei Corona-Regeln

Für Nordrhein-Westfalens rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler hat am Mittwoch nach den Sommerferien wieder der Unterricht begonnen. «Mit viel Routine beim Testen und Tragen der Masken», wie Schulleiterin Kathrin Kösters nach der Einschulung der neuen Fünftklässler am Morgen sagte. Es sei nicht wie immer gewesen, sagte die Schulleiterin der Gesamtschule Münster Mitte der Deutschen Presse-Agentur. So sei der sonst übliche Gottesdienst wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Das Rahmenprogramm mit Musik zur Begrüßung von Schülern und Eltern habe bei gutem Wetter draußen auf dem Schulhof stattgefunden. Aber selbst die neuen Schüler, die von der Grundschule her mit den Lollitests etwas anderes gewohnt waren, hätten routiniert mitgemacht, sagt Kösters.

Trotz steigender Corona-Neuinfektionen werden die Schüler landesweit in Präsenz unterrichtet. Auch für die 166.000 Erstklässler gelten vom Tag der Einschulung an mehrere Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus. Schulpersonal, Eltern- und Schülerschaft hoffen auf eine möglichst große Normalität im Schuljahr 2021/22.