Untersuchungsausschuss «Flut» vernimmt zwei Minister

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe werden am kommenden Freitag zwei Landesminister als Zeugen vernommen. Zunächst wird am Nachmittag Umweltministerin Ursula Heinen-Esser befragt, am Abend dann Innenminister Herbert Reul (beide CDU). Das hat der Ausschussvorsitzende Ralf Witzel (FDP) am Mittwoch bekannt gegeben. Außerdem sollen zwei Ministerialbeamte und ein Meteorologe als Zeugen aussagen.

Von dpa