Unwetter in Bergisch Gladbach: Dutzende Keller laufen voll

Nach einem Unwetter mit Starkregen sind bei der Feuerwehr in Bergisch Gladbach bei Köln am Donnerstagabend Dutzende Notrufe eingegangen - vor allem wegen vollgelaufener Keller. Allein zwischen 18.00 und 20.30 Uhr wurden der Leitstelle rund 40 Einsatzstellen gemeldet, teilte die Feuerwehr mit. Schwerpunkte waren Wasserschäden in den Stadtteilen Hand und Gronau. Personenschäden waren der Feuerwehr zunächst nicht bekannt. Im Einsatz waren rund 75 Feuerwehrleute.