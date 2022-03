Ursache für Brand in Kölner Zoo weiter unklar

Köln (dpa/lnw)

Die Ursache für das Feuer im Regenwaldhaus des Kölner Zoos ist weiter unklar. Experten suchten am Mittwoch am Brandort nach möglichen Spuren, sagte ein Polizeisprecher. Wann ein Ergebnis vorliege, wisse er nicht. Nach Angaben der Feuerwehr war vermutlich Futter im Untergeschoss des Tropenhauses in Brand geraten. Bei dem Feuer am Dienstagabend waren keine Menschen verletzt worden. Der Zoo hatte am Mittwoch regulär geöffnet, lediglich das Regenwaldhaus blieb geschlossen.

Von dpa