Urteil: Gewahrsam für Klimaaktivisten nicht gerechtfertigt

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Beamte des Polizeipräsidiums Recklinghausen haben im Februar 2020 drei Klimaaktivisten rechtswidrig festgehalten. Das hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am Mittwoch entschieden. Die gesetzlichen Voraussetzungen für das sogenannte Präventivgewahrsam aus dem nordrhein-westfälischen Polizeigesetz hätten in dem Fall bei Protesten rund um das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 nicht vorgelegen, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts.

Von dpa