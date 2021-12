Urteil im Prozess gegen mutmaßlichen Terroristen erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Terroristen der islamistischen Al-Nusra-Front will das Düsseldorfer Oberlandesgericht an diesem Dienstag (10.00) das Urteil verkünden. Die Bundesanwaltschaft hat für den 30-Jährigen vier Jahre Haft gefordert. Die Zeit, die er im Senegal in Untersuchungshaft verbracht habe, sei ihm dabei doppelt anzurechnen.

Von dpa