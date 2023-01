Urteil im Prozess um Banküberfall mit Säge

Im Prozess um einen Banküberfall mit einer Säge will das Landgericht Bielefeld am Mittwoch (11.00 Uhr) ein Urteil verkünden. Der Angeklagte hatte am ersten Verhandlungstag Anfang Januar ein Geständnis abgelegt. Auf im Prozess gezeigten Videos war zu sehen, wie der 26-Jährige im August 2022 eine Bankangestellte in Minden mit einer 35 Zentimeter langen Säge bedroht und dabei 150 Euro in Münzen erbeutet hatte.

Die Anklage wirft ihm schweren Raub und versuchte räuberische Erpressung im Zustand verminderter Schuldfähigkeit vor. Der Mann ist seit seinem 18. Lebensjahr an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt.