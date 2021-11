Urteil im Prozess um Hawala-Banking in Düsseldorf erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Prozess um das sogenannte illegale Hawala-Banking will das Landgericht Düsseldorf an diesem Dienstag (15.00 Uhr) das Urteil verkünden. Der Staatsanwalt hatte Bewährungs- und Haftstrafen zwischen zwei und fünf Jahren für die fünf Angeklagten gefordert. Ihnen wird Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Männer haben gestanden, innerhalb von zwei Jahren von Duisburg aus über 210 Millionen Bargeld an Banken und dem Fiskus vorbei illegal in die Türkei geschleust zu haben.

Von dpa