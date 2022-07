Uwe Rösler: «Bin noch nicht fertig in Deutschland»

Düsseldorf (dpa)

Uwe Rösler sieht seine Trainerkarriere im deutschen Fußball nach seinem Wechsel in die dänische erste Liga noch nicht als beendet an. «Ich hatte Anfragen von Zweitligisten aus Deutschland, da sind wir aus verschiedenen Gründen nicht zusammengekommen. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl: Ich bin noch nicht fertig in Deutschland», sagte der 53-jährige ehemalige Coach von Fortuna Düsseldorf dem «Kicker» (Donnerstag).

Von dpa