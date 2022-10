Vater und zwei kleine Kinder sterben bei schwerem Unfall

Rheurdt (dpa/lnw)

Nach dem schweren Unfall mit drei Toten am Niederrhein ermittelt die Polizei in Kleve. Die beiden beteiligten Fahrzeuge - ein Auto und ein Traktor - seien sichergestellt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Kleve am Dienstag. Beim Aufprall des Autos gegen einen Baum waren am Montagnachmittag drei Menschen ums Leben gekommen. Der 47-jährige mutmaßliche Fahrer aus Geldern sowie seine beiden Kinder, ein einjähriges Mädchen und ein dreijähriger Junge, erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein 26-Jähriger, der ebenfalls mit im Auto saß und schwer verletzt wurde, befinde sich in einer Spezialklinik, sei aber inzwischen außer Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Von dpa