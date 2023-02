Verband: Fast jedes zweite Rezept von Engpässen betroffen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Apothekerverband beklagt einem Medienbericht zufolge einen verbreiteten Mangel an Medikamenten in Nordrhein-Westfalen. «Von den 100 Millionen Rezepten, die jährlich in den Apotheken von Nordrhein-Westfalen eingereicht werden, ist mittlerweile fast jedes zweite von einem Engpass betroffen», sagte der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, der «Rheinischen Post» (Montag). Mal gebe es das Medikament gar nicht, mal nicht in der verschriebenen Dosierung oder Darreichungsform.

Von dpa