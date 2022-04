Verband fordert Wasserkraftwerke an allen Talsperren in NRW

Olsberg/Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Ökoenergie-Branche hat in Nordrhein-Westfalen die Ausstattung aller Talsperren mit Wasserkraftwerken gefordert. An 38 von insgesamt 81 Talsperren in der Eifel und im Sauerland werde Wasserkraft bereits genutzt, teilte der Landesverband Erneuerbare Energien am Mittwoch im sauerländischen Olsberg mit. «Es ist also noch viel Potenzial vorhanden», sagte der stellvertretende Geschäftsführer Philipp Hawlitzky laut Mitteilung. In Kombination mit schwimmenden Solaranlagen auf den Stauseen der Talsperren könne ein zusätzlicher Beitrag für die Energiewende geleistet werden. An Talsperren gebe es keine Konflikte mit dem Naturschutz und der Gewässerökologie.

Von dpa