Verband: Positive Bilanz nach einem Monat 9-Euro-Ticket

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem ersten Gültigkeitsmonat des 9-Euro-Tickets hat der Fahrgastverband Pro Bahn Nordrhein-Westfalen eine positive Bilanz gezogen. Das Ticket treffe «ganz sicher den Nerv der Fahrgäste», sagte der Landesvorsitzende Detlef Neuß am Freitag im Radiosender WDR 5. Der Bedarf sei da, wobei seiner Ansicht nach nicht der Preis der Hauptgrund für den Kauf sei, sondern das Ticket sei «bestechend einfach», so Neuß. «Man kann in ganz Deutschland mit dem Ticket fahren, ohne sich Verbundgrenzen oder Tarifgrenzen merken zu müssen.»

Von dpa